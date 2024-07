¡Por asesinato de Gaspar Monroy, secretario electoral del PRD, exigen justicia!

ZACATECAS, ZAC.- El sábado 27 de julio por la tarde fue atacado a balazos en Villas de Guadalupe el secretario de asuntos electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas, hecho que ha indignado no sólo a sus familiares y amigos, sino también a los dirigentes perredistas nacional y estatal, Jesús Zambrano Grijalba y Raymundo Carrillo Ramírez, respectivamente.

En la calle Aliso del fraccionamiento ubicado en Guadalupe fue asesinado mientras se encontraba en un vehículo Gaspar Monroy Romero, quien trabajaba en el Registro Público Vehicular, perteneciente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5).

Jesús Zambrano reaccionó a través de la red social X:

“Ahora fue nuestro compañero Gaspar Monroy, de la Dirección Estatal del PRD en Zacatecas quien murió a balazos a causa de la violencia. El estado sigue pudriéndose. No queremos La Paz de los sepulcros, sino justicia. Nuestra solidaridad con su esposa Cecy y la familia de Gaspar”, expresó.

A su vez, en una carta dirigida al gobernador David Monreal Ávila y al fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, Raymundo Carrillo les pidió ordenar y corregir sus gabinetes de seguridad e investigación.

Consideró que “la violencia, el aumento de la inseguridad y la precaria percepción de paz nuevamente les rebasan y colman de ineficiencias las metas y objetivos de la Agenda por la paz de Zacatecas”.

Ante el asesinato del joven padre de familia, con esposa y 3 niños, el dirigente perredista expresó al gobernador y al fiscal que en la agenda de la campaña “Zacatecas en Paz” es evidente la ausencia de acciones de prevención, pues únicamente hay actos de vigilancia y de reacción.

“Así, la operación de seguridad que el Estado brinda, no es suficiente, no advirtió en tiempo apropiado el suceso invocado, no hicieron presencia oportuna las autoridades competentes para detener al sicario o sicarios y el esclarecimiento del hecho”, dijo.

Por ello, les pidió modificar y perfeccionar por bien del Estado sus acciones y sus resultados para tener una ciudadanía segura; abatir el rezago de la agenda de seguridad y la campaña Zacatecas en Paz, “en todos los reclamos ciudadanos y en la impunidad que propicia su defectuoso trabajo”; detener a los responsables del hecho contra Gaspar Monroy, y esclarecer los hechos.