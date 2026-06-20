¡Por cometer extorsiones en Fresnillo detuvieron a dos sujetos!

FRESNILLO, ZAC.- Dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalía General informó acciones relevantes en el municipio de Fresnillo.

* Vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel “N”, sujeto señalado por extorsionar al propietario de un negocio comercial en la colonia las Arboledas

* Detención de Perfecto “N” señalado por extorsionar a vecinos de la colonia Lindavista, sujeto que fue detenido mediante la ejecución de una orden de cateo que derivó en su aprehensión.

En ambos casos los imputados deberán acudir permanecer recluidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.