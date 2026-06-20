¡En Florencia de Benito Juárez fueron 1.6 toneladas de marihuana las descubiertas e incineradas!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de las fuerzas de seguridad ampliaron las acciones operativas realizadas en el municipio de Florencia de Benito Juárez luego del hallazgo el viernes 19 de junio de 6 vehículos, un arma de fuego larga, equipo táctico y alrededor de 300 kilogramos de marihuana.

Durante estas acciones fueron ubicadas diversas bolsas de plástico que contenían marihuana, que pesaron 1 mil 130 kilogramos en un primer hallazgo y otros 230 en un segundo punto, mismos que fueron destruidos mediante incineración en el lugar.

Aunado a ello, también fue destruido un plantío de la misma hierba con una superficie aproximada de 4 mil 800 metros cuadrados y una densidad estimada de 4 plantas por metro cuadrado.

El enervante localizado y destruido durante esta operación alcanzó los 1 mil 360 kilogramos.

La droga localizada y destruida asciende a un total de 1 mil 660 kilogramos, resultado de los diversos hallazgos efectuados durante los recorridos de seguridad y reconocimiento terrestre en esa región.

En estas acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.