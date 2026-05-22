¡Por extorsión agravada sentencia condenatoria de 8 años de prisión a delincuente!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Extorsión de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Brandon «N» en calidad de coautor por el delito de extorsión agravada.

Los hechos ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre del 2025 en un local comercial ubicado en la colonia Francisco Villa en El Mineral.

El sentenciado y su coautor realizaron exigencias por cobro de piso a la víctima en diversas ocasiones, argumentando pertenecer a un grupo delictivo.

Derivado de los trabajos de inteligencia fueron detenidos por elementos de Policía de Investigación.

Como resultado del proceso se impuso una pena de 8 años 10 meses de prisión y multa así como el pago de reparación del daño en favor de las víctimas.