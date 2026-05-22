¡En el fraccionamiento Panamericano un joven se dio un balazo en la cabeza!

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SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un joven intentó matarse de un balazo en la cabeza en su domicilio en el municipio de San Francisco de los Romo, por lo que en estado grave fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar en la vivienda marcada con el número 208 de la calle Venezuela del fraccionamiento Panamericano, en “San Pancho”, el miércoles 20 de mayo, alrededor de las cuatro y media de la tarde.

El joven José Luis Alderete Gallegos, de 20 años de edad, aprovechó que nadie lo veía para atentar contra su existencia dentro de su habitación.

Tras tomar un arma de fuego calibre .22 se disparó en la cabeza.

En esos momentos su mamá se encontraba en la cocina y al escuchar el disparo corrió a la recámara de su hijo y lo encontró ensangrentado, por lo que solicitó ayuda al servicio de emergencias 911.

Oficiales de la Policía Estatal y Municipal de San Francisco de los Romo acudieron al lugar junto con paramédicos del ISSEA y encontraron al veinteañero todavía con vida pero delicado de salud.

Una vez que le brindaron los primeros auxilios lo abordaron en una ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica de urgencia al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Al domicilio también acudieron agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias del hecho y elementos de Servicios Periciales, que aseguraron indicios, entre ellos el arma de fuego con la que el joven se disparó.