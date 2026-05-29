¡Por hostigamiento sexual a una menor de edad en VNSA vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través del trabajo de litigación del personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Brayan “N”, señalado como probable responsable del delito de hostigamiento sexual derivado de hechos registrados en agravio de una menor de edad en un establecimiento comercial ubicado al oriente de la ciudad capital.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos ante la autoridad judicial, los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo de 2026 al interior de los sanitarios de damas de un establecimiento comercial ubicado sobre avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el municipio de Aguascalientes.

Las investigaciones establecen que el imputado presuntamente aprovechó un momento en el que la madre de la víctima salió al pasillo para buscar papel sanitario, circunstancia que dejó sola a la menor dentro del cubículo del baño.

En ese contexto, Brayan “N” habría colocado su teléfono celular en el suelo, con la cámara frontal orientada hacia el interior del sanitario donde se encontraba la víctima, con la finalidad de observarla y posteriormente videograbarla mientras hacía uso del inodoro, situación que vulneró su intimidad y dignidad.

La conducta fue interrumpida cuando la madre de la menor regresó al sanitario y se percató de la presencia del sujeto así como de las acciones que presuntamente realizaba, motivo por el cual solicitó apoyo inmediato para su aseguramiento y posterior puesta a disposición de las autoridades competentes.

Tras la integración de la carpeta de investigación, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género presentó los elementos suficientes ante el juez de Control, quien calificó de legal la detención y resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo las indagatorias.