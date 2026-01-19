¡Por narcomenudeo capturaron a dos sujetos en la colonia Benito Juárez!

Se les aseguraron dosis de crystal y marihuana así como unos parches policiales

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a dos masculinos y los pusieron a disposición de la autoridad competente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y la posesión de unos parches policiales, en la colonia Benito Juárez, del municipio de Zacatecas.

Los hechos se registraron cuando los policías realizaban patrullajes preventivos y observaron a dos personas del sexo masculino que al notar la presencia policial adoptaron una actitud nerviosa e intentaron huir del lugar.

Ante esta conducta evasiva, el personal policial les dio alcance y procedieron a realizarles una inspección física conforme a los protocolos establecidos.

Durante la revisión, se les localizaron 12 envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia blanca y granulada con características propias de la metanfetamina, así como 4 bolsas plásticas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, motivo por el cual se efectuó el aseguramiento de la presunta droga.

También les aseguraron un par de parches con emblemas de la Policía Estatal y la METROPOL.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Alejandro “N”, de 33 años, y José de Jesús “N”, de 57 años, quienes junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones de ley.