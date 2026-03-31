¡Por narcomenudeo vincularon a proceso a “La Güera”!

Vendía crystal en el fraccionamiento Natura

AGUASCALIENTES, AGS.- Una fémina de nombre Berenice “N” alias “La Güera” fue encarcelada en el Centro Penitenciario Estatal para Mujeres (CE.PE.ES.) de la salida a Calvillo para enfrentar un proceso penal por narcomenudeo ya que se dedicaba a la venta de narcóticos en el fraccionamiento Natura.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la detuvieron el martes 24 de febrero de este año en calles de esa zona habitacional y le aseguraron una bolsa de plástico transparente que contenía sustancia granulada y una bolsa tipo ziploc con 30 envoltorios vacíos para la elaboración de las dosis y su posterior venta.

“La Güera” fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público y la sustancia fue analizada por un perito químico, que determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal).

Tras la integración de la carpeta de investigación, Berenice fue consignada ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Además, le impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.