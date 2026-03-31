¡Por lesiones dolosas en Cosío detuvieron y vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N” alias “Nieves” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Cosío.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 18 de junio de 2023, cuando el imputado arribó a bordo de una motocicleta a la calle Santa Cruz, en la comunidad La Punta, lugar donde presuntamente agredió a la víctima.

Las indagatorias señalan que Ricardo “N”, quien presuntamente tenía problemas con un familiar de la víctima, habría golpeado a la persona afectada en la cabeza y posteriormente le lanzó una botella que impactó en su espalda, para después retirarse del sitio, provocándole diversas lesiones en la cabeza y el cuerpo.

Tras la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público inició las investigaciones pertinentes, recabando datos de prueba suficientes que permitieron solicitar ante la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del probable responsable.

Derivado de lo anterior, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron cumplimentar el mandamiento judicial, ubicando y deteniendo al imputado en la comunidad La Esperanza, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizaron los trámites legales conducentes.

En audiencia inicial, la autoridad judicial valoró los datos de prueba presentados por la Representación Social, resolviendo la vinculación a proceso del imputado por el delito de lesiones dolosas.

Como medidas cautelares se impuso al imputado la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, la prohibición de salir de su lugar de residencia, así como la restricción de acercarse o convivir con la víctima y determinadas personas.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.