¡Por narcomenudeo vincularon a proceso a una mujer!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que Emma “N” fue vinculada a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación ocurrieron el 28 de enero de 2026, cuando la imputada fue detenida en la calle XXII del fraccionamiento Claustros de Loma Dorada, en la ciudad de Aguascalientes, por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al momento de la detención, los elementos aseguraron nueve envoltorios de plástico tipo ziploc con cierre hermético, seis en color negro y tres transparentes, que contenían sustancia granulada al tacto, así como quince envoltorios adicionales vacíos del mismo tipo y dinero en efectivo, los cuales se encontraban dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata.

La sustancia asegurada fue analizada por un perito químico, quien mediante el informe correspondiente concluyó que se trataba de sustancia que contiene clorhidrato de metanfetamina, considerada como narcótico conforme a la legislación vigente.

Tras la puesta a disposición, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, integrando los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control ratificó de legal la detención y una vez analizados los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público dictó auto de vinculación a proceso en contra de la imputada.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva de manera justificada, al considerar que se actualizan los supuestos previstos en la ley, además de establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.