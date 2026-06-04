¡Por secuestro, homicidio y robo en Calvillito desde el 2014 capturaron a 4 sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Sistema Tradicional, logró cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Francisco “N” alias “Tacho”; Arnulfo “N” alias “Huichol”; Armando “N” alias “Mandis”, y Sergio “N” alias “Queco”, por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad, así como robo calificado.

Lo anterior es resultado de una destacada labor de investigación y litigación desarrollada por personal de la institución, quienes reunieron los elementos de prueba necesarios para obtener los mandamientos judiciales correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de un hecho ocurrido en el año 2014.

De acuerdo con las investigaciones, el 6 de octubre la víctima se encontraba trabajando en una parcela ubicada en la comunidad de El Soyatal, en el municipio de Aguascalientes.

Días después, el 15 de octubre del mismo año, fue localizada sin vida en el predio rústico denominado “El Perico”, ubicado en la comunidad de Calvillito.

Las indagatorias permitieron establecer que uno de los ahora imputados presuntamente observó que la víctima se dirigía sola a bordo de una camioneta color blanco hacia su parcela, presuntamente incitando a los demás involucrados a seguirla.

Posteriormente, los señalados se trasladaron en una camioneta color negro hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

Una vez en el sitio, los probables responsables le habrían sorprendido y agredido físicamente.

Según las investigaciones, inicialmente fue golpeada en la cabeza con un bate de béisbol, provocando que cayera al suelo, donde continuaron las agresiones mediante golpes con pies y puños por parte de los involucrados.

Posteriormente, los agresores presuntamente subieron a la víctima, quien aún se encontraba con vida, a su propia camioneta y la trasladaron por diversas brechas hacia una zona despoblada al oriente del municipio.

En ese lugar habrían continuado las agresiones hasta privarla de la vida, para después abandonar el cuerpo con la intención de dificultar su localización.

Tras los hechos, el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa con la finalidad de dar con la identidad y paradero de los posibles responsables, teniendo que enfrentar diversos retos procesales y diligencias complejas, obteniendo los mandamientos judiciales en contra de los señalados.

Cabe destacar que dos de los imputados, Francisco “N” alias “Tacho” y Sergio “N” alias “Queco” ya se encontraban privados de la libertad por su probable participación en otros delitos de alto impacto, por lo que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas al interior del centro penitenciario donde permanecen recluidos.

Por otra parte, Armando “N” alias “Mandis” actualmente se encuentra interno en un centro penitenciario del estado de Veracruz, donde agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial.

Asimismo, mediante labores de inteligencia, investigación de gabinete y campo, así como un intenso operativo de la Policía de Investigación Criminal, fue localizado y detenido Arnulfo “N” alias “Huichol”, quien presuntamente había permanecido en Estados Unidos y fue asegurado tras detectarse su regreso al país en la avenida Guadalupe Nájera Martínez, en la localidad Calvillito.

Los cuatro imputados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente del sistema tradicional, donde enfrentarán el proceso legal correspondiente.