¡Por su propia mano mujer adulta mayor se quitó la vida en San Pablo de Rancho Grande!

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FRESNILLO, ZAC.- Una mujer de la tercera edad se quitó la vida en esta cabecera municipal, al parecer por atravesar una severa depresión.

La fémina contaba con 68 años de edad y vivió en la comunidad San Pablo de Rancho Grande, perteneciente a Fresnillo.

Fue el viernes 12 de junio, alrededor de las once de la mañana, cuando sus familiares la encontraron al parecer suspendida del cuello, por lo que la descolgaron con ayuda de unos vecinos para tratar de salvarla.

Los testigos trataron de reanimarla al tiempo que solicitaban ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar se movilizaron elementos policiales y paramédicos, que al revisarla confirmaron que ya había fallecido.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las investigaciones del hecho y del procesamiento de la escena.

Al término de las diligencias, el cuerpo sin vida de la sexagenaria fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.