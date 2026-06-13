¡Por tentativa de feminicidio aprehendieron a un veinteañero!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron el aseguramiento de un hombre de 27 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

La detención se efectuó durante recorridos de seguridad y vigilancia que los oficiales realizaban en la colonia Fernando Pamanes Escobedo, cuando observaron a un hombre que mostró una actitud nerviosa ante la presencia policial.

Por tal motivo, los elementos llevaron a cabo una entrevista preventiva y una inspección conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, al verificar sus datos en Plataforma México y en los sistemas de consulta de la Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmaron que contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de tentativa de feminicidio.

Tras corroborar la información, los policías procedieron a su aseguramiento, le hicieron de conocimiento sus derechos constitucionales y realizaron una inspección preventiva, sin localizar objetos ilícitos entre sus pertenencias.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas para la elaboración de la documentación correspondiente y, más tarde, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, autoridad encargada de dar cumplimiento al mandato judicial y determinar su situación legal.