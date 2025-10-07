¡Por tentativa de homicidio de cinco personas en Lomas de la Pimienta más de ocho años de prisión a sujeto!
ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo sentencia condenatoria en contra de Eduardo Aldair “N”, declarado responsable por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de cinco personas.
Eduardo Aldair “N” fue sentenciado, en un procedimiento abreviado, a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión por los hechos ocurridos en octubre de 2022, cuando arribó en compañía de otros sujetos a la colonia Lomas de la Pimienta, en Zacatecas, para agredir a balazos a las víctimas con la intención de privarlas de la vida.