¡Fue extraditado a Estados Unidos homicida detenido en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a José “N”, quien habría asesinado a una persona en agosto de 2010.

El ahora imputado fue detenido en Zacatecas en mayo de 2024.

De acuerdo con la información del caso, José apuñaló en repetidas ocasiones a su víctima hasta causarle la muerte.

La extradición fue solicitada por la Corte del Distrito para el Condado de McLennan, Texas.

Su entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país.

Con lo anterior se dio cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.