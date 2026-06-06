¡Por tentativa de homicidio en la colonia Las Flores 19 años de prisión a sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La unidad de investigación y litigación obtuvo fallo condenatorio en contra de Sahyt Neftaly “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2022 en la colonia Las Flores, en Guadalupe.

El ahora sentenciado disparó en varias ocasiones con un arma de fuego contra la víctima, causándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

El Tribunal emitió fallo condenatorio y le impuso una pena de 19 años 11 meses y 26 días de prisión, además de una multa y el pago de la reparación del daño a favor de la víctima.