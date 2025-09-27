¡Por un sujeto armado paramédicos fueron amenazados al atender un accidente en la carretera 54!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Mientras atendían a una persona lesionada por un accidente, paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) fueron amenazados por un sujeto armado, que logró escapar y no fue detenido.

El viernes 26 de septiembre, poco después de las seis de la tarde, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un accidente en la carretera federal 54, en los carriles con dirección a Villanueva, a pocos metros del campus universitario, y que había una persona lesionada.

Los paramédicos se movilizaron al sitio y comenzaron a auxiliar a una persona que sufrió algunos golpes.

En esos momentos arribó un vehículo, del que descendió un sujeto portando un arma de fuego y amenazó a los rescatistas.

Debido a que no había ninguna autoridad policíaca en el lugar que les brindara seguridad, los paramédicos decidieron retirarse a toda velocidad en la ambulancia y llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para resguardarse y solicitar ayuda.

Poco más tarde, los técnicos en urgencias médicas regresaron al lugar del accidente ya escoltados por autoridades, pero solamente encontraron abandonado el vehículo accidentado pero a ninguna persona.