¡Sujeto que golpeó brutalmente a su abuelita en el Guadalupe Peralta fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que le propinó una golpiza a su abuela en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta debido a que se resistió a que le robara su monedero, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, que enfrentará en prisión en el CERESO Aguascalientes.

José Alfredo “N”, de 26 años, agredió a su abuelita de 61 años de edad el jueves 18 de septiembre en una vivienda de la calle Isabel Jiménez Díaz de esa zona habitacional, el mismo día en que un vicioso conocido como “El Chamoy” asesinó a su mamá en el mismo fraccionamiento.

Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, desde el año 2024 y de manera reiterada el nieto agredía a la sexagenaria.

José Alfredo ejercía violencia verbal, física y psicológica en contra de la víctima.

El jueves mencionado intentó arrebatarle el monedero a su abuela, que se resistió y la golpeó con los puños cerrados, la tomó del cuello y amenazó con matarla.

Vecinos testigos del enésimo ataque a la ofendida lo reportaron a las autoridades y oficiales de Seguridad Pública lo detuvieron cuando intentaba huir del domicilio y lo dejaron a disposición del Ministerio Público.

Por esta agresión y por los antecedentes previos desde el año pasado, al veinteañero se le inició una carpeta de investigación y fue presentado ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.