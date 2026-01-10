¡Por vender drogas en San José de Gracia vincularon a proceso a “El Bebé”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas en el municipio de San José de Gracia enfrenta un proceso penal por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Se trata de Jesús “N” alias “El Bebé”, a quien el juez de Control le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) durante el desarrollo del juicio.

Fue capturado el lunes 29 de diciembre del 2025 por oficiales de la Policía Municipal de San José de Gracia en la calle Sebastián Ruiz de la colonia 1 de Agosto y quienes le aseguraron 20 bolsas de material sintético en color negro que contenían sustancia granulada al tacto.

Ésta fue analizada por un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, que determinó que se trataba de cocaína.

El agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación en su contra por el delito señalado y lo consignó ante el juez, que tras calificar de legal su detención le dictó el auto de vinculación a proceso, con un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.