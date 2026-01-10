¡En la carretera federal 45 camioneta chocó de frente contra un tráiler y 4 personas resultaron lesionadas!

Foto: Cortesía

ENRIQUE ESTRADA, ZAC.- Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque frontal entre una camioneta y un tráiler ocurrido la mañana de este sábado sobre la carretera federal 45, a la altura de los viveros, en esta localidad.

Alrededor de las ocho de la mañana los servicios de emergencia fueron alertados sobre el percance, por lo que al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de las Coordinaciones Municipales de Enrique Estrada y Calera.

Al arribar confirmaron el accidente en el que participaron una camioneta en color rojo y un camión tipo quinta rueda.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios a las cuatro personas que resultaron lesionadas, a las que les diagnosticaron golpes en diferentes partes del cuerpo pero no de gravedad y las catalogaron como estables.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras intervinieron en el percance para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.