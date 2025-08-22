NoticiasZacatecas

¡Por violación equiparada sujeto fue vinculado a proceso en Teúl de González Ortega!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Teúl de González Ortega logró la vinculación a proceso de José de Jesús “N” por el delito de violación equiparada en agravio de una persona, estableciendo dos meses de investigación complementaria.

En el mes de julio de 2025, en el municipio de Teúl de González Ortega, José de Jesús “N” trasladó a la víctima a bordo de un vehículo hasta una zona despoblada para cometer actos que constituyen en delitos de violación equiparada.

