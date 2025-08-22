¡Afuera de una tumba en el panteón de la Santa Cruz en Fresnillo localizaron restos óseos!

Foto: Cortesía

FRESNILLO, ZAC.- Afuera de una tumba en el panteón de la Santa Cruz, en esta localidad, fuero localizados restos óseos, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), inició una carpeta de investigación.

El hecho sucedió en el panteón ubicado en la colonia General Jesús González Ortega, en Fresnillo.

Fue personal de la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento de Fresnillo el que alertó sobre el hallazgo de los huesos afuera de una tumba.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar y confirmaron el hecho, por lo que solicitaron la intervención de elementos de la Dirección de Servicios Periciales, que se encargaron de asegurar los restos.

Ante la presunción de que los huesos fueron exhumados de manera irregular sin la autorización de algún juez así como de las autoridades locales y de regulación sanitaria, la FGJEZ inició la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.