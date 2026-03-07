¡Por violencia familiar agravada y abuso sexual agravado más de 12 años de cárcel a un sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Luis David “N” por los delitos de violencia familiar agravada y abuso sexual agravado con una pena de 12 años 7 meses y 15 días de prisión, además de la reparación integral del daño a las víctimas.

Los hechos se registraron en diciembre de 2024, en el municipio de Fresnillo, cuando el hoy sentenciado Luis David “N” agredió verbal y físicamente a una de las víctimas.

Al intervenir la segunda víctima para defender a la persona agredida, fue violentada por el sentenciado mediante amenazas y actos lascivos.