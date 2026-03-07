¡Por un feminicidio en Trancoso 25 años de prisión y una multa de un millón y medio de pesos para un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- El pasado 26 de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas tomó conocimiento del hallazgo de una mujer sin vida al interior de un inmueble ubicado en el municipio de Trancoso.

Ante tal situación, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género llevó a cabo una investigación especializada bajo un enfoque diferenciado y con perspectiva de género.

Conforme al avance de la investigación, se logró obtener la identidad del agresor, lo que conlleva solicitar una orden de aprehensión en contra de José Alfredo, quien posteriormente fuera detenido por elementos de la Policía Estatal.

El equipo de investigación especializado en materia de género obtuvo, mediante terminación anticipada del proceso, una sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de José Alfredo por el delito de feminicidio.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá hacerse cargo de la reparación del daño y la multa correspondiente, suma que asciende a más de un millón y medio de pesos.