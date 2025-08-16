¡Por violencia política contra las mujeres en razón de género ex servidores públicos del Ayuntamiento de Chalchihuites fueron vinculados a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Julio “N”, ex presidente municipal; Karla “N”, ex síndica; Jesús “N”, Óscar “N”, Cinthia “N”, Humberto “N”, Elizabeth “N” y María “N”, ex regidoras y regidores del Ayuntamiento de Chalchihuites, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, previsto en el artículo 20 Bis, fracciones I y XII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Los hechos imputados consisten en que los señalados ejercieron violencia institucional contra la víctima, con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del cargo público que desempeñaba.

Entre las acciones denunciadas se encuentran impedirle el uso de la voz y del voto durante la sesión de Cabildo celebrada el 5 de octubre de 2022, así como negarle el acceso a actas oficiales.