¡Automovilista que en estado de ebriedad atropelló a dos personas en Sombrerete fue sentenciado!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación de Sombrerete obtuvo una sentencia condenatoria mediante juicio oral consistente en 4 años 3 meses de prisión en contra de Rafael “N” por el delito de culpa con resultado de lesiones.

En junio de 2019 Rafael “N” salió de su domicilio en la colonia La Soledad, en Sombrerete, en estado de ebriedad.

Abordó su vehículo y en reversa y a una velocidad inmoderada atropelló a dos personas.

Las víctimas sufrieron daños físicos irreversibles.

