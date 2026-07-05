¡Prefirió seguir tomando y murió desangrado tras herirse en una caída mientras bebía en la calle!

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Sus amigos le pidieron atenderse la herida, pero él prefirió seguir bebiendo.

Buscó auxilio ya desangrado; cayó inconsciente afuera de una casa.

San Francisco de los Romo, Ags.- En la colonia 28 de Abril, sobre la Calle 5 de Mayo 109 esquina con 24 de Febrero, un hombre de aproximadamente 60 años murió tras desangrarse luego de sufrir una caída accidental que le provocó una herida cortante de 15 centímetros en el antebrazo izquierdo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas del jueves 2 de julio, según testimonios recabados en el lugar. Desde la mañana convivía ingiriendo bebidas alcohólicas con integrantes del denominado “Escuadrón de la Muerte”. Durante ese lapso sufrió una caída y se lesionó con un objeto punzocortante. Sus amigos le pidieron atenderse la herida, pero él prefirió continuar bebiendo, asegurando que buscaría ayuda más tarde. Únicamente presionaba la lesión con la mano, lo que terminó por mancharle el rostro con sangre al rascarse.

Con el paso de las horas, la pérdida de sangre le provocó mareos y un deterioro físico evidente. En ese estado intentó caminar hacia un domicilio cercano para pedir auxilio, pero se desplomó en la vía pública. Un vecino reportó al 911 que un hombre desconocido llegó a tocar a su puerta con lesiones visibles en los brazos.

Policías Estatales y municipales acudieron al sitio y lo encontraron inconsciente, solicitando apoyo médico. Paramédicos de la ambulancia ECO 0454 del ISSEA confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias y se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.