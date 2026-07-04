¡Tras agresión a militares autoridades realizaron cateos en colonias de Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Derivado de la agresión a elementos del Ejército Mexicano, que dejó un saldo de dos atacantes abatidos y dos detenidos, uno de ellos herido, las autoridades practicaron diligencias de cateo en este municipio.

El ataque a los soldados se registró la tarde del miércoles 1 de julio a unos kilómetros de la carretera federal 44 Fresnillo-Valparaíso, entre las comunidades San Cristóbal y México Nuevo.

En los dos días siguientes, jueves 2 y viernes 3 de julio, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo cateos que pudieran estar relacionados con la agresión a los militares.

Los operativos, que llamaron la atención de los ciudadanos, tuvieron lugar en varias colonias de Fresnillo, aunque no trascendieron los resultados obtenidos.