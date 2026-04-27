¡Saldo de un muerto y un lesionado dejó accidente de motocicleta en carretera!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un accidente de motocicleta dejó una persona sin vida y a otra lesionada, que fue hospitalizada para recibir atención médica.

El accidente tuvo lugar el sábado 25 de abril, alrededor de las once de la noche, en la carretera que conduce de El Orito a Picones.

Las dos víctimas se desplazaban en la “jaca de acero” cuando por causas desconocidas el operador perdió el control del manubrio.

La motocicleta derrapó y los dos tripulantes cayeron de ella, estrellándose fuertemente contra la cinta asfáltica.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el hecho, por lo que al sitio acudieron paramédicos, que confirmaron la muerte de uno de los motoristas y que el otro se encontraba lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del hecho, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.