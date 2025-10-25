¡Se localizaron restos óseos tras búsqueda forense en Guadalupe!

ZACATECAS, ZAC.- Apoyados con drones, georradares y herramienta de mano, autoridades estatales y federales realizaron, con el trabajo de dos células, búsquedas de personas desaparecidas en los municipios de Guadalupe, cuyo resultado fue positivo, y Ojocaliente.

Personal del Gobierno de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia, integrados en la primera de las células, realizaron trabajos de búsqueda forense en polígonos de El Bordo y Casa Blanca, ambos pertenecientes al municipio de Guadalupe, en donde realizaron la pega de cédulas.

En estas localidades recorrieron diversos predios establecidos en las carpetas de investigación y como parte de los acuerdos establecidos en la mesa permanente de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas, en donde encontraron restos óseos.

En Ojocaliente, el personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares llevó a cabo también una prospección forense con recorrido en diversos predios, en donde buscaron indicios que puedan ayudar en la ubicación de las personas ausentes.