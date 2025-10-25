¡En su domicilio en la colonia La Minera artista zacatecano fue asesinado con arma blanca!

Pablo Márquez fue despedido con aplausos y donando sus órganos

ZACATECAS, ZAC.- El artista plástico Pablo Márquez Trejo, hijo de la activista y académica Cristela Trejo Ortiz, falleció el miércoles 22 de octubre luego de permanecer durante tres días en un hospital de la capital tras haber sido agredido con un arma blanca dentro de su domicilio, ubicado en la colonia La Minera, de la ciudad de Zacatecas.

La noticia de su muerte provocó una profunda consternación en la comunidad artística, universitaria, así como de los colectivos a los que pertenece su madre, como el feminista y de buscadoras de Zacatecas, que lo recordaron como un creador generoso, apasionado y comprometido con el arte y las causas sociales.

En un gesto de amor y esperanza, su familia decidió donar sus órganos, permitiendo que su legado siga dando vida a otros.

Amigos, familiares y colegas se reunieron el jueves 23 en el Hospital General Zacatecas para despedirlo entre aplausos y mensajes de gratitud.

“Nuestro Pablito se va de este plano dando todo de sí hasta el último momento, donando sus órganos y ayudando a los demás aún en estas circunstancias”, compartió su familia a través de redes sociales.

Un legado artístico y humano

Egresado de La Esmeralda, Pablo Márquez Trejo destacó por su trabajo en la gráfica contemporánea y su participación en espacios de creación comunitaria.

Impartió talleres en Zacatecas, Ciudad de México y otras entidades del país, siempre con la convicción de acercar el arte a niñas, niños y jóvenes como una herramienta de transformación social.

Su labor trascendió los talleres y los museos: fue parte del colectivo Universidad A Las Calles, una red artística y educativa dedicada a promover la cultura de paz y la prevención de la violencia.

“Pablo fue un gran aliado, amigo, tallerista y compañero de lucha. Sembró y cosechó sonrisas en niñas y niños, siempre con la voluntad de prevenir la violencia y fomentar una cultura de paz”, expresó el colectivo en un emotivo mensaje.

La agresión y la investigación

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), la agresión ocurrió el domingo 19 de octubre, entre las nueve y diez de la mañana.

El presunto responsable, Cristian Daniel “N”, ingresó al domicilio de la víctima “con la intención de privarlo de la vida” y lo atacó con un arma punzocortante.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Márquez Trejo en estado crítico al Hospital General, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Ese mismo día, agentes de la Policía de Investigación detuvieron al agresor y a una mujer en calidad de testigo.

La Unidad de Investigación Mixta de la capital obtuvo la vinculación a proceso de Cristian Daniel “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, dictándose prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria.

Tras el fallecimiento del artista, el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya informó que el caso será reclasificado como homicidio calificado, delito que contempla penas de 20 a 40 años de prisión.