AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se suicidó tras colgarse en una torre de alta tensión, mientras que, en otras dos acciones, una mujer y otro individuo intentaron matarse pero fueron auxiliados a tiempo.

El varón que sí logró privarse de la vida no ha sido identificado, por lo que solamente se logró conocer que aparentaba una edad de 30 años, aproximadamente, que era moreno claro, de estatura media, de compleción delgada y que vestía camisa en color guinda y pantalón de mezclilla.

Los hechos tuvieron lugar en la torre de alta tensión de la línea Aguascalientes-Cañada Honda, ubicada en un predio rústico cerca de dicha población.

Este sábado, minutos después de las seis de la tarde, algunos habitantes del rumbo descubrieron al hombre suspendido, por lo que de inmediato solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.Al sitio se trasladaron paramédicos del ISSEA, que a ras del piso encontraron al hombre aún colgado, por lo que al revisarlo confirmaron que ya había dejado de existir.

Incluso, determinaron que tenía más de 8 horas de haber fallecido.

Elementos de la Policía igualmente hicieron acto de presencia en el sitio y posteriormente arribaron elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

Por otra parte, una mujer intentó matarse provocándose heridas en la canilla izquierda con un cuchillo.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes, alrededor de las once y media de la noche, en una vivienda de la calle H de la colonia Macías Arellano.

La fémina, de 22 años de edad, quiso cortarse las venas, aunque no se conocieron las razones por las que se hizo daño.

Sus familiares solicitaron ayuda al C4 Municipal, trasladándose al lugar oficiales del Destacamento Jesús Terán Norte de la Policía preventiva, que al confirmar que la joven estaba sangrando procedieron a taponearle la herida.

Instantes después arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil en la ambulancia UE-12, que le brindaron los primeros auxilios y determinaron que no era necesario trasladarla a ningún hospital, aunque a sus parientes se les recomendó atenderla.

El otro intento de suicidio se registró este sábado, minutos después de las dos de la madrugada, en una casa de la calle Francisco Guel Jiménez del fraccionamiento Benito Palomino Dena, en el oriente de la ciudad.

Un joven, de 21 años de edad, tomó un lazo de plástico para colgarse del tubo de la regadera, pero no resistió su peso y se reventó.

Ante esto, el muchacho quedó tirado en el piso e inconsciente, por lo que al darse cuenta de lo sucedido sus familiares pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Policías preventivos se presentaron en el lugar y al llegar y revisarlo detectaron que tenía muy leve su pulso cardíaco.

Posteriormente arribaron paramédicos municipales en la ambulancia UE-51 para seguir brindándole los primeros auxilios, logrando hacerlo reaccionar, sin que ameritara ser llevado a algún hospital.