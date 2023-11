¡Secuestran a empresario tortillero cerca de la Policía de Cosío!

El hecho fue en presencia de su esposa y empleados.

Delincuencia de despacha a placer en el norte del Estado mientras la policía permanece como un simple espectador.

COSIO, AGS.- El empresario Ángel «N», de 47 años de edad, fue secuestrado por integrantes de un comando armado en el municipio de Cosío la madrugada de este sábado.

a encontraron al empresario, él solo se auto-liberó al escapar de sus secuestradores

Los plagiarios interceptaron a la víctima cuando iba a abrir su tortillería ubicada en la calle Castorena, a escasos 30 metros de la casa del alcalde de Cosío y a una cuadra de la Comandancia de Policía, y se lo llevaron en su propia camioneta, que posteriormente fue encontrada abandonada en la comunidad El Salero, perteneciente a la misma cabecera municipal.

El secuestro del empresario del ramo tortillero sucedió entre las 04:00 y las 05:00 horas.

A bordo de una camioneta Nissan Frontier, en color azul, Ángel Hernández llegó a su tortillería en la citada calle Castorena, prácticamente en la entrada a Cosío, para iniciar sus actividades.

En el lugar ya se encontraban varios de sus trabajadores.

El empresario fue interceptado por varios sujetos armados, que lo encañonaron y se lo llevaron privado de su libertad en su propia camioneta Frontier.

Los empleados de la tortillería fueron testigos del hecho, pero no pudieron impedir el secuestro de su patrón, por lo que dieron aviso a los familiares de Ángel así como a las autoridades.

Elementos policiales se movilizaron al lugar y desplegaron un operativo en busca del empresario y sus captores.

Posteriormente, la camioneta de Ángel fue encontrada abandonada en la comunidad El Salero, perteneciente a Cosío, por lo que fue asegurada.

Poco más tarde, habitantes de la comunidad Santa María de la Paz, también en Cosío, para el rumbo de Luis Moya, Zacatecas, detectaron movimiento de elementos de Servicios Periciales, que al parecer realizaban algunas diligencias en torno al caso.

Consultadas al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo no tener información y la Fiscalía General del Estado no se había pronunciado.