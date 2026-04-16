¡Sin vida localizaron en Asientos a un joven desaparecido en Pabellón de Arteaga; lo ejecutaron de un disparo en la cabeza!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven que había sido reportado como desaparecido en Pabellón de Arteaga fue localizado sin vida en Asientos, donde fue ejecutado de un balazo en la cabeza y semi-enterrado en un cerro.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso calificado para esclarecer el o los móviles del crimen y dar con los responsables.

La víctima resultó ser Ángel Yhadielle Montoya, de 18 años de edad.

De acuerdo a las primeras pesquisas de las autoridades ministeriales, al parecer era consumidor de drogas y podría estar relacionado con actividades ilícitas.

El domingo 29 de marzo de este año desapareció en Pabellón y sus familiares lo reportaron a la Fiscalía, que emitió el correspondiente boletín de búsqueda.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las labores de localización, pero sin éxito.

La tarde del viernes 3 de abril una familia habitante de la comunidad Adolfo López Mateos, conocida también como El Chunde, acudió al cerro El Chiquihuite, en Asientos, para realizar un día de campo y descubrió el cuerpo sin vida de una persona semi-enterrado en el monte, por lo que dio aviso a las autoridades.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica lo trasladaron al Servicio Médico Forense.

Tras la práctica de la necropsia se concluyó que la víctima murió de un disparo en la cabeza y que se trataba del joven reportado como desaparecido.

Durante la tarde-noche del miércoles 15 de abril familiares de Ángel se presentaron en la Fiscalía Estatal e identificaron su cuerpo, que les fue entregado.

Los agentes investigadores presumieron que la desaparición y posterior ejecución del joven estaría relacionada con las actividades ilícitas en las que estaría involucrado.