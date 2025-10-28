¡Sobre la tumba de su madre en el panteón Santa Cruz un hombre se suicidó envenenándose!

FRESNILLO, ZAC.- Sobre la tumba de su madre un hombre se suicidó tras envenenarse.

El finado aparentaba una edad de entre 35 a 40 años, aproximadamente.

Atentó contra su vida en el panteón Santa Cruz, localizado en las inmediaciones de la colonia Obrera, en el municipio de Fresnillo.

El lunes 27 de octubre, alrededor de las 14:23 horas, en el servicio de emergencia 911 se reportó la presencia de una persona inconsciente entre las tumbas de dicho camposanto, por lo que al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo.

Al arribar y revisar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A su lado encontraron un envase vacío de fosfuro de zinc, que resultó ser raticida, determinando que se suicidó envenenándose.

Además, se estableció que el hombre se quitó la vida justo sobre la tumba de su madre.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras investigaciones del caso y el cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.