¡Tras presunta agresión armada a motociclistas en El Cedazo investigan a policías estatales y municipales!

Los oficiales sostienen que ellos no les dispararon a las víctimas

Dos jóvenes heridos acusan a policías de balearlos; autoridades ya indagan

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos del Grupo K9 de la Policía Estatal y de la Policía Municipal se encuentran bajo investigación luego de que dos motociclistas los señalaran por presuntamente haberles disparado durante la madrugada del domingo 26 de octubre en las inmediaciones de El Cedazo.

Según el reporte preliminar, los hechos ocurrieron cuando dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta sufrieron una caída.

En ese momento, elementos de ambas corporaciones circulaban por la zona y se acercaron para brindarles auxilio.

Uno de los motociclistas, identificado como Julio “N”, acusó a los oficiales de haberle disparado, mostrando una herida en la pierna izquierda.

Los policías negaron la agresión y atribuyeron la lesión al impacto de la caída.

Ante la confusión, los agentes solicitaron apoyo médico y al lugar acudió la ambulancia UE-51 de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al valorar a los lesionados, los paramédicos confirmaron que Julio “N” presentaba una herida compatible con proyectil de arma de fuego, mientras que su acompañante, Edwin “N”, tenía un golpe contundente a la altura de la oreja.

Ambos fueron trasladados al Hospital Tercer Milenio para recibir atención especializada.

Ya en el nosocomio personal de Trabajo Social notificó al Ministerio Público sobre el ingreso de los pacientes y quien tomó la declaración de los lesionados y abrió una carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado busca esclarecer si los elementos de seguridad accionaron sus armas y, en caso afirmativo, si el uso de la fuerza fue justificado.

De no ser así, se indagará si los motociclistas fueron víctimas de una agresión previa y se encontraban huyendo al momento del incidente.

No trascendió si los mandos de ambas corporaciones presentaron a los oficiales señalados por los motociclistas ante la FGE.