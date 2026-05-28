¡Sujeto que asesinó a un presunto ladrón en Las Ánimas fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Alberto “N” alias “Beto” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con ventaja.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo de 2026, cuando el imputado tuvo conocimiento de que su hermano presuntamente había sido víctima de un robo en su domicilio particular, por lo que decidió buscar al probable responsable de dicho ilícito.

Las indagatorias permitieron establecer que ese mismo día Alberto “N” ubicó a la víctima en las inmediaciones de la comunidad de Las Ánimas, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, lugar donde presuntamente lo confrontó bajo la sospecha de haber participado en el robo de diversas pertenencias.

Durante la agresión, el imputado comenzó a golpear a la víctima en distintas partes del cuerpo y posteriormente utilizó un objeto constrictor para asfixiarlo, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.

Los dictámenes periciales determinaron como causas del fallecimiento asfixia por estrangulación armada y trauma cerrado de tórax.

Tras tomar conocimiento de los hechos, elementos de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las labores de campo, entrevistas y actos de investigación que permitieron identificar al probable responsable, integrando los datos de prueba suficientes para judicializar la carpeta correspondiente.

Con base en los elementos recabados, el agente del Ministerio Público solicitó ante la autoridad judicial la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue concedida y posteriormente cumplimentada por agentes investigadores en contra de Alberto “N”.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el representante social formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, además de requerir la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Luego de valorar los datos de prueba expuestos, el juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja, imponiendo la prisión preventiva y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.