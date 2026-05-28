¡En su domicilio en la colonia Centro de Fresnillo asesinaron a dos hombres y una mujer!

Ellos fueron apuñalados y ella estrangulada

FRESNILLO, ZAC.- Dos hombres y una mujer fueron asesinados al interior de su domicilio en la colonia Centro de esta localidad, ellos apuñalados y ella estrangulada.

De manera extraoficial trascendió que las víctimas se dedicaban a prestar dinero y que el robo sería el móvil de los crímenes.

El triple homicidio quedó al descubierto este jueves, alrededor de las 07:53 horas, cuando un familiar de los agredidos los encontró inconscientes y ensangrentados dentro de la casa, ubicada en la calle Duranguito, en el Centro de Fresnillo.

El testigo llamó a los servicios de emergencia y al lugar se dirigieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron a las tres víctimas ya sin vida, siendo un hombre de 69 años, una mujer de 70 y un joven de 20 años de edad.

Una de las víctimas fue localizada en la planta baja de la vivienda, mientras que las otras dos fueron halladas en las habitaciones del segundo piso.

Los dos varones presentaban heridas por arma blanca y la fémina huellas de estrangulamiento.

El domicilio fue resguardado para que agentes de la Policía de Investigación iniciaran las investigaciones para el esclarecimiento de los asesinatos y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales fijaran y recolectaran indicios, y trasladaran los cuerpos de las personas fallecidas al Servicio Médico Forense.

Posteriormente, a través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) informó que el triple homicidio tenía como principal línea de investigación la comisión del delito de robo.

Trascendió que las víctimas podrían tratarse de dos abuelos y su nieto, pero esta versión no fue confirmada.