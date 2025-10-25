NoticiasZacatecas

¡Sujeto que ejecutó a dos personas en la Plaza Bicentenario fue vinculado a proceso!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso de Diego Armando “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva con tres meses de investigación complementaria.

En octubre de 2024 Diego Armando “N” llegó a la Plaza Bicentenario, en el municipio de Zacatecas, portando un arma de fuego.

Allí, donde se encontraban las víctimas, disparó contra ellas, privándolas de la vida.

