¡Un hombre se provocó varias heridas con un arma blanca para intentar matarse en la colonia Arboledas!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre se provocó varias heridas con arma blanca para intentar suicidarse, pero fue auxiliado y trasladado a un hospital a recibir atención médica.

La víctima, de 42 años de edad, atentó contra su vida la tarde del viernes 24 de octubre en su domicilio en la colonia Arboledas, en Fresnillo.

Algunas personas que encontraron al hombre lesionado solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en el domicilio para auxiliar al habitante, al que le diagnosticaron múltiples heridas por arma blanca.

Tras estabilizarlo lo trasladaron al hospital para ser atendido.

Elementos policiales tomaron conocimiento del hecho, aunque no pudieron determinar los motivos por los que el hombre intentó quitarse la vida.