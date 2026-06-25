¡Sujeto que lesionó de un balazo a un individuo en la comunidad Che Guevara es procesado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que un juez de Control resolvió vincular a proceso a José de Jesús “N” por su probable participación en el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja, derivado de hechos ocurridos en la ciudad de Aguascalientes.

Los acontecimientos se registraron el 12 de junio de este año, en el camino principal del asentamiento irregular conocido como Che Guevara, donde la víctima fue agredida con un arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la víctima, provocando que el proyectil impactara en la zona abdominal, ocasionando una afectación directa a su estado de salud.

Tras los hechos, elementos de Seguridad Pública llevaron a cabo la detención del señalado, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El agente del Ministerio Público reunió y expuso ante la autoridad judicial los datos de prueba necesarios para sustentar la probable participación del imputado en el hecho delictivo.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control determinó vincular a proceso a José de Jesús “N” por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso penal y la comparecencia del imputado.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.