¡Sujeto que robó más de $2 millones de la empresa distribuidora donde laboraba a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- A partir de la denuncia de una empresa, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo “N” por su probable participación en el delito de robo, derivado de una investigación que permitió reunir datos de prueba suficientes para establecer su posible intervención en hechos que ocasionaron un importante perjuicio patrimonial a distribuidora establecida en esta ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 2023 y el 16 de mayo de 2025, periodo durante el cual el imputado, presuntamente actuando en coautoría con otras personas, se apoderó de diversos bienes propiedad de la empresa Distribuidora ubicada en la colonia Trojes de Alonso.

Las investigaciones establecen que entre los artículos sustraídos se encuentran aproximadamente 2 mil 514 pares de botas de seguridad, cuyo valor acumulado asciende a un millón 447 mil 186 pesos con 50 centavos.

Asimismo, se detectó el faltante de 125 materiales diversos, entre ellos herramientas publicitarias, artículos de oficina, equipo de protección y prendas de vestir, con un valor aproximado de 434 mil 265 pesos con 54 centavos.

De igual forma, se documentó la desaparición de 70 tabletas electrónicas, cuyo valor estimado es de 98 mil 349 pesos con 30 centavos, además de diversos productos de despensa valuados en 39 mil 336 pesos con 21 centavos.

El monto total del menoscabo económico ocasionado a la empresa asciende a 2 millones 99 mil 461 pesos con 5 centavos.

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, Gerardo “N” presuntamente extraía la mercancía de las instalaciones de la empresa, posteriormente la mercancía era presuntamente comercializada a través de la plataforma Facebook.

Una vez presentada la denuncia, la agente del Ministerio Público inició las acciones correspondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación Criminal obtuvieron información relevante que permitió solicitar la comparecencia del señalado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial fueron expuestos los datos de prueba que sustentan la probable responsabilidad del imputado en los hechos.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Gerardo “N” por el delito de robo, imponiendo como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad competente, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas relacionadas con la investigación y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial.

Asimismo, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.