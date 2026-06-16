¡Tras accidente tipo salida de camino en la carretera 129 motociclista de 42 años de edad perdió la vida!

ASIENTOS, AGS.- Un hombre identificado como Daniel “N”, de 42 años de edad, falleció de manera instantánea tras ser el protagonista de un accidente tipo salida de camino al tripular una motocicleta.

Los hechos que le costaron la vida sucedieron este martes, alrededor de las 07:35 horas, sobre la carretera estatal 129, a la altura del kilómetro 1+700, en el tramo Real de Asientos-Jarillas, en el municipio de Asientos.

Daniel viajaba en una motocicleta Italika Forza, en color rojo, modelo 2017 y sin placa de circulación.

Transitaba por dicha vialidad en aparentes condiciones normales cuando en determinado momento, por causas no determinadas, perdió el control del manubrio, lo que provocó que abandonara la cinta asfáltica.

El motorista sufrió una fuerte caída sobre el terraplén y ya no se levantó.

El servicio de emergencias 911 recibió reportes sobre el accidente y al lugar acudieron oficiales de la Policía Estatal de Carreteras para tomar conocimiento del hecho y paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO-489, que revisaron al motociclista y verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Los elementos acordonaron la zona del accidente y pese a que tanto el cuerpo de Daniel como su motocicleta quedaron a un costado de la carretera se encargaron de dar vialidad para evitar otros incidentes.

Elementos de Servicios Periciales arribaron a la escena para levantar el cuerpo del fallecido y trasladarlo al SEMEFO, al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaban las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.