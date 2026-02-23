¡Tere Jiménez entrega nuevas aulas y espacios deportivos en la primaria Ricardo Lara Elías al oriente de la ciudad!

Con estas obras se benefició a 545 estudiantes de los turnos matutino y vespertino

Se construyeron cinco aulas en planta alta, la adecuación de un espacio para Dirección y bodega, así como la edificación de una cancha múltiple techada y rampas de conexión

La herencia más grande que nos van a dejar es la educación: TJ

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó nueva infraestructura educativa en la escuela primaria Ricardo Lara Elías, en la colonia Villas del Río, al oriente de la ciudad, en beneficio de 545 estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

“La herencia más grande que nos van a dejar nuestros papás y mamás es la educación; por eso, sean dedicados y aprendan mucho, así van a lograr sus sueños. Vamos a regresar pronto para seguir construyendo más espacios, para que alcancen sus metas”, les dijo la gobernadora a las y los estudiantes.

J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, recordó que esta escuela se inauguró en 2024, durante la administración de la gobernadora, y que hoy se entregaron nuevas obras.

Entre las acciones destacan la construcción de cinco aulas en planta alta, la adecuación de un espacio para Dirección y bodega, así como la edificación de una cancha múltiple techada y rampas de conexión para garantizar la accesibilidad universal.

“Todos sabemos que en Aguascalientes los sueños se cumplen, con una buena planeación, una gran responsabilidad y un firme compromiso social”, resaltó Lara Ramírez.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, dio un mensaje: “saludo a todas y todos; quiero reconocer a la gobernadora Tere Jiménez, quien siempre tiene como prioridad a las niñas y los niños, para que tengan obras bonitas y vengan a la escuela muy contentos”.

Jorge Ríos Sánchez, director de la escuela primaria Ricardo Lara Elías, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez.

“Hoy, a nombre de esta comunidad, le quiero agradecer el haber decidido crear y fortalecer esta escuela primaria, que se ha convertido en un centro desde donde las niñas y los niños encuentran un lugar para aprender. Agradezco a las y los maestros por su vocación de servicio”, sostuvo.

Finalmente, Hassan Haro Reyes, alumno de quinto grado, dio unas palabras: “gracias, gobernadora; nos ha dado la oportunidad de seguir estudiando sin trasladarnos a otras instituciones lejos de nuestros domicilios. Además, algunas de las familias tienen también a sus hijas e hijos en preescolar y secundaria, que se encuentran aquí al lado, y eso facilita la organización y los tiempos”.

Durante el evento la gobernadora Tere Jiménez y autoridades entregaron reconocimientos a las y los alumnos con mejor promedio.

En el evento, también estuvieron presentes Lucía de León Ursúa, diputada local; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Vicente Pérez Almanza, titular de Guardianes del Agua, y Jazmín Isabel Hernández Juárez, presidenta del Consejo de Participación Social.