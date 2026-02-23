AguascalientesNoticias

¡Inicia Protección Civil nuevo curso de formación de bomberos voluntarios!

Noticiero El Circo
  • 58 alumnos adquirirán conocimientos y se capacitarán en técnicas de rescate acuático, extracción vehicular y rescate con cuerdas, entre otras

AGUASCALIENTES, AGS.- Inició el curso de la XI Generación de Formación de Bomberos Voluntarios.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, José Gabino Vázquez Vega, dio a conocer que son 58 alumnos, mujeres y hombres, a quienes se les impartirán diferentes clases y técnicas a través de las diferentes áreas del Heroico Cuerpo de Bomberos, como rescate acuático, extracción vehicular, rescate con cuerdas y espacios confinados, entre otros.

Explicó que el curso se desarrollará durante un periodo aproximado a siete meses, en donde además se les fomentará el trabajo en equipo, la disciplina, lealtad, compañerismo y vocación de servicio hacia la sociedad.

Finalmente, Vázquez Vega reconoció que los instructores que forman parte del equipo de enseñanza están certificados en alguna disciplina y cuentan con las herramientas para formar a las y los jóvenes, y tengan la oportunidad de formar parte de la corporación o apliquen los conocimientos en el sector empresarial.

