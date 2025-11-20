¡Tere Jiménez lleva más de mil apoyos a familias de El Llano para que puedan mejorar su hogar!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tener un hogar seguro y digno transforma la vida de las familias. Por eso, en el municipio de El Llano, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega de más de mil apoyos destinados a reforzar techos, renovar espacios y mejorar la calidad de vida dentro de los hogares.

Durante su mensaje, la gobernadora recordó que existen programas para cada integrante de las familias y los invitó a aprovecharlos.

“Me da mucho gusto verlos. Quiero que estos apoyos lleguen a cualquier rincón del estado. Como saben, mi familia es de por aquí cerca, de Asientos, y nunca he dejado de apoyar a las comunidades; desde que inicié les llevaba de poco en poco, pero siempre apoyando. No se den por vencidos, mi abuelita quedó viuda y hacía lo que fuera para sacar adelante a sus hijos y nunca se echó para atrás, por eso les digo que hay que echarle muchas ganas y seguir luchando por lo que queremos. Con estos apoyos quedará más bonita su casa y no olviden acercarse porque tenemos apoyos y programas para todos”, expresó Tere Jiménez.

Lupita Mendoza, diputada local, agradeció a la gobernadora: “gracias, gobernadora, por traer este beneficio a las y los habitantes; recuerden que es para que tengan sus casas bien pintadas y arregladas, es para ustedes y sus familias”, mencionó.

Entre los beneficiarios se encuentra Israel Briones, un hombre trabajador de El Llano. Durante mucho tiempo deseó mejorar su hogar y decidió dar el primer paso y acercarse al gobierno. Lo recibió la calidez de un equipo dispuesto a orientar y pronto conoció los programas impulsados por la gobernadora.

Cuando le avisaron que sería beneficiario, sintió que su voz había sido escuchada. Hoy podrá hacer su casa más segura para su esposa y su hija. “Agradezco mucho este apoyo. Es la primera vez que me acerco, y me da gusto saber que sí hay oportunidades para quienes lo necesitamos”, compartió.

Marisol Valadez Macías, también beneficiaria, expresó su agradecimiento. “Gracias por estos apoyos, usted nunca nos deja de la mano. Con Tere Jiménez todos ganamos”, subrayó.

En el evento también estuvieron presentes Arturo Esquivel, director general de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, y Herminia García, representante territorial.