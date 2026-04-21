¡Terminó en persecución y brutal choque contra tienda OXXO en la 70 Oriente robo a ferretería!

Un sospechoso del atraco quedó prensado y lesionado de gravedad

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo sin violencia registrado en el fraccionamiento Solidaridad I terminó desatando una persecución policíaca que culminó en un choque de gran intensidad contra una tienda OXXO ubicada en el cruce de las carreteras federal 70 Oriente a San Luis Potosí y estatal 43 al Llano, tras el que un sospechoso del atraco quedó prensado y lesionado de gravedad en una camioneta, que formaba parte del botín.

De acuerdo con el reporte presentado por Jessica Vázquez, el robo se consumó entre las 04:00 y las 06:00 horas del lunes 20 de abril en una empresa ferretera situada en la avenida Tecnológico número 715 esquina con Poliducto, donde unos sujetos ingresaron y sustrajeron diversos materiales, además de una camioneta Nissan Pick-Up, en color blanco, modelo 2018 y con placas de circulación de Aguascalientes.

Tras el aviso del robo al servicio de emergencia se activaron los protocolos de búsqueda de los autores y de los objetos sustraídos.

Horas después, minutos después de las tres de la tarde, la unidad robada fue detectada circulando a exceso de velocidad sobre la carretera federal 70 Oriente, lo que generó una persecución por parte de elementos policiales.

Al notar la presencia de los oficiales, el conductor, identificado como Adolfo “N”, de 23 años de edad, aceleró la marcha para intentar escapar, provocando una persecución que concluyó cuando perdió el control del vehículo y se impactó violentamente contra la fachada de la tienda OXXO.

Testigos calificaron el choque como sumamente aparatoso, dejando severos daños tanto en la camioneta como en la infraestructura del establecimiento.

El sospechoso quedó prensado en la cabina, por lo que tuvo que ser rescatado por los bomberos y paramédicos, que le diagnosticaron lesiones de gravedad y lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo en calidad de detenido.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el monto total de lo robado y proceder con las responsabilidades legales.