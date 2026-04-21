¡En carretera estatal auto y camioneta protagonizaron aparatoso accidente!

SOMBRERETE, ZAC.- Un automóvil y una camioneta protagonizaron un choque por alcance, tras el que la conductora del carro sufrió algunos golpes.

El accidente sucedió alrededor de las ocho de la noche en la carretera estatal que conduce al municipio de Chalchihuites, cerca de la comunidad Francisco Villa, en territorio de Sombrerete.

En la colisión participaron un auto Nissan Tsuru y una camioneta tipo Pick-Up.

Testigos dieron parte a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios a la operadora del carro, identificada como Nancy, de 34 años de edad, a la que le diagnosticaron múltiples golpes, pero no de gravedad.

También valoraron al conductor de la camioneta, de nombre Eduardo, de 65 años, y comprobaron que salió ileso.

Los dos vehículos sufrieron daños considerables y quedaron atravesados sobre la vialidad, bloqueando la circulación.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y con apoyo de unas grúas retiraron las dos unidades involucradas para remolcarlas a un corralón para su resguardo.