¡Tras agresión armada ejecutaron a dos hombres dentro de una papelería en Colinas del Padre!

ZACATECAS, ZAC.- Dos hombres fueron ejecutados tras ser víctimas de una agresión con arma de fuego al interior de una papelería; los responsables huyeron y no fueron detenidos.

El doble homicidio se consumó el domingo 28 de diciembre, minutos antes de las cuatro de la tarde, en la negociación ubicada en la calle Sierra de Quila del fraccionamiento Colinas del Padre tercera sección.

Vecinos del rumbo escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades.

Oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al sitio y encontraron a los dos agredidos dentro de la papelería, ubicada frente a la escuela primaria Niños Héroes.

Paramédicos arribaron poco después para tratar de auxiliarlos, pero confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

A ambas víctimas se les apreciaron heridas por proyectiles de arma de fuego y se determinó que los atacantes les dispararon a corta distancia.

En el lugar se encontró un automóvil compacto con la puerta del lado del conductor abierta, al parecer propiedad de uno de los dos hombres ejecutados.

Dentro de la papelería se ubicó una cámara de seguridad pero desconectada, presumiéndose que los agresores la desactivaron para evitar su identificación.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes, recolectó indicios y trasladó los cuerpos de los abatidos al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias.