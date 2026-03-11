¡Tras agresión armada “El Curioso” fue ejecutado en el Rodolfo Landeros!

Viajaba en su auto acompañado de su esposa al ser atacado por dos sujetos en motocicleta

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven conocido como “El Curioso” y que contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, fue ejecutado tras un ataque a balazos en calles del fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, en el oriente de la ciudad, mientras viajaba en su automóvil en compañía de su esposa, que salió ilesa del atentado.

Dos sujetos vestidos de negro, con pasamontañas, a bordo de una motocicleta Italika, en color negro, lo agredieron mortalmente y se dieron a la fuga, sin que fueran detenidos por las autoridades.

El joven abatido fue identificado como Daniel Dueñas Ramírez, de 23 años de edad.

Su homicidio se consumó el martes 10 de marzo, minutos después de las diez de la noche, en la calle Haydeé Romero, a la altura del número 223, en la citada zona habitacional.

El veinteañero conducía su vehículo Ford Fiesta, en color blanco y con placas de circulación de Jalisco, en el que su esposa iba como copiloto, y transitaba por esa vialidad cuando comenzó a ser seguido por los dos agresores en su “jaca de acero”.

Al darle alcance, le dispararon en repetidas ocasiones para acabar con su vida, sin que los proyectiles alcanzaran a su acompañante.

Consumada la agresión se dieron a la fuga a toda velocidad.

Algunos vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron parte a los servicios de emergencia y en respuesta a los reportes se movilizaron oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

Los elementos corroboraron la agresión armada al joven automovilista y paramédicos de la ambulancia UE-51 de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Daniel quedó a bordo de su automóvil y a simple vista se le apreciaron heridas de bala en el tórax y en un brazo.

Los oficiales detectaron en la escena cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros y dos ojivas, que fueron fijados y asegurados como indicios.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica realizaron las diligencias en el lugar del crimen y remitieron el cuerpo del ejecutado al Servicio Médico Forense.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal dieron inicio con las investigaciones para esclarecer los motivos del homicidio y dar con los autores.